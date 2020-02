Win kaarten voor The Wall 40 Years in RAI Amsterdam!

Het legendarische Pink Floyd-album The Wall werd in november veertig jaar oud. Om dat te vieren brengt het Friese Pink Floyd Project het meesterwerk op 22 februari live ten gehoren in RAI Amsterdam. Kaarten winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt!

Pink Floyd Project brengt muziek, tekst, theater en beeld samen tijdens The Wall 40 Years. De originele dubbelplaat van Pink Floyd, die behoort tot de bestverkochte albums aller tijden, wordt op 22 februari integraal uitgevoerd, inclusief alle samples en orkestpartijen met quadrafonisch geluid. Ook worden de muzikanten bijgestaan door een kinderkoor, dat natuurlijk niet mag ontbreken bij de hit Another Brick In The Wall Part 2. Regisseur en artistiek leider Aike Dirkzwager zegt over de show: “We hebben The Wall naar deze tijd gehaald en een beeldverhaal bedacht waarin het ook voor iemand die het stuk nog niet kent te volgen is.”

Ben jij Pink Floyd-fan en wil jij het concert in RAI Amsterdam bijwonen? Stuur om kans te maken op kaarten een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Pink Floyd Project en laat ons weten waarom jij deze show niet mag missen.

Foto: Piet Douma