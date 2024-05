Win kaarten voor Black Sabbath – The Ballet (actie)

Heavy metal en ballet: het is voor veel rockliefhebbers misschien geen voor de hand liggende combinatie. Dat beide werelden toch goed samengaan, bewijst Black Sabbath – The Ballet, getuige de lovende recensies van o.a. The Guardian (‘Utterly unique and absolutely worth seeing’) en Time Out (‘Simply a lot of fun’). Wij mogen kaarten verloten voor de voorstelling in Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam op 13 juni!

In de nieuwe editie van Lust For Life spreken we uitgebreid met gitarist Tony Iommi, die ook nauw betrokken was bij de ontwikkeling van Black Sabbath – The Ballet. De soundtrack van de voorstelling werd uiteraard verzorgd door zijn legendarische band, met volledige orkestraties van onverwoestbare metalklassiekers als Paranoid en Iron Man. Deze stukken worden, samen met nieuwe composities geïnspireerd op Black Sabbaths muziek, live uitgevoerd door Sinfonia Rotterdam. En aangezien de band – en volgens velen daarmee ook een heel muziekgenre – zo’n 55 jaar geleden ontstond in Birmingham, is het meer dan toepasselijk dat het ballet uitgevoerd wordt door het Birmingham Royal Ballet!

De voorstellingen vinden van 12 t/m 15 juni exclusief plaats in Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam. Aan deze unieke metal-symfonie in drie bedrijven werkten drie componisten en drie choreografen mee, onder leiding van de gerenommeerde Pontus Lidberg. In een zeer positieve bespreking omschrijft Evening Standard het Sabbath-ballet als ‘a generous-spirited crowdpleaser’. Meer informatie over Black Sabbath – The Ballet vind je op de website van Holland Dance Festival.

Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten voor de voorstelling op donderdag 13 juni. Wil jij kans maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. en vertel ons waarom jij Black Sabbath – The Ballet niet mag missen!