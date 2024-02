Win kaarten voor Bruce Dickinson in 013 (actie)

In de nieuwe editie van Lust For Life lees je een uitgebreid interview met Bruce Dickinson over zijn zevende soloplaat The Mandrake Project, die door onze recensent beoordeeld wordt als ‘een triomf’. Naar aanleiding van die release treedt de Iron Maiden-zanger in mei ook twee keer op in Nederland. Wij mogen twee kaarten verloten voor zijn show in 013!

The Mandrake Project is niet alleen de titel van Dickinsons nieuwe soloalbum, maar ook van zijn eerste stripreeks. De metal-legende mag dus naast o.a. zanger, piloot en schermkampioen nu ook stripboekenschrijver aan zijn indrukwekkende cv toevoegen. In Lust For Life 138, vanaf woensdag 21 februari in de winkels, vertelt hij uitgebreid over o.a. zijn fascinatie voor comics en natuurlijk over het album The Mandrake Project, dat we volgens de maker vooral los moeten zien van de gelijknamige stripboekenreeks: “Een strip heeft geheel andere krachten.”

The Mandrake Project is Dickinsons eerste soloalbum sinds Tyranny Of Souls uit 2005. Sindsdien maakte hij nog vier albums als frontman van Iron Maiden en verscheen zijn veelgeprezen autobiografie What Does This Button Do? (2017). Naar aanleiding van dat boek deed de zanger in 2019 Nederland al aan met zijn spoken word-show An Evening With Bruce Dickinson. Tijdens de komende tour treedt hij echter op met zijn soloband, waarbij uiteraard ook materiaal van zijn nieuwe, door Lust For Life met vijf sterren beloonde album voorbijkomt.

Dickinson staat op 28 mei in 013, Tilburg en op 29 mei in De Oosterpoort in Groningen. Wil jij kans maken op kaarten voor het concert in 013? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Bruce Dickinson en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!

Foto: John McMurtrie