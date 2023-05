Win kaarten voor de nieuwe concertfilm van Carole King (actie)

Dankzij haar extreem succesvolle album Tapestry (1971) groeide Carole King uit tot een van de grootste popsterren van de vroege jaren zeventig. Geen wonder dus dat haar optreden in Central Park, New York in mei 1973 zo’n honderdduizend mensen trok. Een registratie van die memorabele show is op 19, 20 en 21 mei te zien in de Melkweg, Amsterdam. Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten!

Voordat ze definitief doorbrak als zangeres was Carole King in de jaren zestig als songwriter al verantwoordelijk voor talloze hits van andere artiesten, die ze meestal samen met haar toenmalige echtgenoot Gerry Goffin schreef. Zo componeerde het duo onder meer Will You Love Me Tomorrow (The Shirelles, 1961), The Loco-Motion (Little Eva, 1962), Pleasant Valley Sunday (The Monkees, 1967) en (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin, 1967). Met haar tweede soloalbum Tapestry had King in 1971 zelf ook een megasucces op zak, met wereldhits als It’s Too Late en het door James Taylor gecoverde You’ve Got A Friend.

Op het hoogtepunt van haar roem gaf King op 26 mei 1973 een concert in Central Park, dat een gigantisch publiek trok. Die show werd vastgelegd door regisseur George Scott en is nu vijftig jaar na dato in bioscopen wereldwijd te zien. Home Again: Live In Central Park bevat niet alleen beelden van het optreden, maar vertelt ook het verhaal van Kings transformatie van veelgevraagd songwriter tot popster.

Op 19, 20 en 21 mei draait Home Again: Live In Central Park exclusief in De Melkweg, Amsterdam. Wil jij kans maken op vrijkaarten? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Carole King en vertel ons op welke datum je de concertfilm zou willen bekijken.