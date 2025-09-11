Win bioscoopkaarten voor de nieuwe concertfilm van David Gilmour (actie)

Voor David Gilmour-fans die de gitaarlegende afgelopen jaar live wilden zien, waren er niet heel veel opties: zijn Luck And Strange Tour bestond uit slechts 23 concerten in vier steden. Gelukkig is de tour wel voor de eeuwigheid vastgelegd in de nieuwe concertfilm Live At The Circus Maximus, Rome. Deze registratie valt binnenkort te beleven op het grote doek en wij mogen 5×2 kaarten verloten voor de vertoning op 21 september! Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt.

De Luck And Strange Tour was vernoemd naar Gilmours nieuwste soloplaat, die o.a. in Nederland de nummer 1-positie van de albumlijst bereikte. De Pink Floyd-legende deed tijdens deze korte concertreeks alleen Londen, Los Angeles, New York en dus ook Rome aan. Met de eeuwenoude ruïnes van die laatste stad als indrukwekkend decor gaf de gitarist/zanger veelgeprezen optredens, waarbij uiteraard hoogtepunten van zijn actuele album voorbijkwamen. Daarnaast verwende Gilmour zijn publiek natuurlijk ook met de nodige Pink Floyd-klassiekers, waaronder Another Brick In The Wall Pt. 2, Wish You Were Here en Comfortably Numb.

De Luck And Strange Tour was Gilmours eerste tournee in bijna tien jaar. In een uitgebreide coverstory in Lust For Life 145 vertelde hij waarom hij slechts vier steden aandeed: “Omdat toeren mij uitput. Ik vind het heerlijk om op te treden, maar alles eromheen kan me gestolen worden. Het reizen, de hotels en al het gedoe… Als er een zwevend tapijt zou bestaan dat me op een aangename manier over de wereld kan brengen, zou ik misschien van gedachten veranderen, haha! Daar komt nog bij dat ik het in de loop van de jaren steeds waardevoller vind om veel tijd met mijn dierbaren door te brengen.”

Win!

De concertfilm Live At The Circus Maximus, Rome is dus ‘the next best thing’ als het gaat om David Gilmour live. Vanaf 17 september is er een beperkt aantal vertoningen in Nederlandse bioscopen. In samenwerking met Piece Of Magic Entertainment mag Lust For Life 5×2 kaarten verloten voor de voorstelling op zondag 21 september! Wil jij die tickets (inwisselbaar in alle bioscopen) winnen? Stuur dan het antwoord op onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. David Gilmour en maak kans!

David Gilmour noemde zijn nieuwste soloplaat Luck And Strange zijn beste werk sinds een zekere albumklassieker van Pink Floyd. Welke?

Foto: Polly Samson