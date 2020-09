Win het boek De Duivel Ligt Altijd Op De Loer van Harry de Jong

Muziekjournalist en Lust For Life-schrijver Harry de Jong sprak in zijn carrière met de grote helden uit de muziekwereld, van Johnny Cash en John Lee Hooker tot Joni Mitchell en Joe Cocker. Die ervaringen beschrijft hij niet alleen in zijn boek De Duivel Ligt Altijd Op De Loer, maar vertelt hij dit najaar ook tijdens voorstellingen in verschillende Nederlandse zalen. Wij mogen tickets èn een exemplaar van het boek weggeven!

In De Duivel Ligt Altijd Op De Loer deelt Harry de Jong opmerkelijke verhalen over ontmoetingen met een aantal van de grootste muzieklegendes. Zo rookte hij in Texas een joint met Willie Nelson, ging hij aan de drank met Ron Wood van The Rolling Stones en kreeg hij een privéoptreden van Joe Cocker. Het boek verscheen in mei, maar samen met journalist Willem de Vries staat De Jong de komende maanden ook in verschillende zalen om deze en andere unieke verhalen te vertellen. Singer-songwriter Ivo Poelsma (The Lucky Daltons) verzorgt de bijpassende muziek.

Op vrijdag 20 november is de voorstelling te zien in TivoliVredenburg en voor die avond mogen wij 2 kaarten verloten. En dat is nog niet alles, want we mogen de winnaar ook een exemplaar van De Duivel Ligt Altijd Op De Loer toesturen! Winnen? Stuur een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. De Duivel Ligt Altijd Op De Loer en maak kans!

Foto: Henk Bleeker