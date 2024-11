Win 2 kaarten voor IDFA-docu over Brian Eno + aftertalk (actie)

We mogen 2×2 kaarten weggeven voor een speciale vertoning van de documentaire Eno tijdens IDFA, georganiseerd door de VPRO. Na afloop gaat Abel Enklaar (VPRO Medialab) met de makers van de documentaire in gesprek over nieuwe vertelvormen, technologie en de toekomst van film. De vertoning vindt plaats op zondag 17 november om 17.30 uur in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam.

Filmmaker Gary Hustwit maakte een innovatieve documentaire over de Britse muzikant, componist en kunstenaar Brian Eno, wiens invloed op de ontwikkeling van popmuziek niet te overschatten is. Met zijn synthesizers was hij in de vroege jaren zeventig bepalend voor het geluid van Roxy Music, waarvan hij tussen 1970 en 1973 lid was en waarmee hij twee invloedrijke platen opnam (Roxy Music en For Your Pleasure). Als producer werkte hij samen met onder anderen David Bowie, Talking Heads, U2 en Coldplay. Hij bracht – solo of met andere artiesten – meer dan veertig albums uit en staat te boek als geestelijk vader van de ambientmuziek.

Voor deze documentaire over Eno ontwikkelden regisseur Hustwit en creatief technoloog Brendan Dawes een op maat gemaakte generatieve software die ervoor zorgt dat elke vertoning van de film uniek is en die de verschillende scènes en de muziek telkens anders presenteert. Meer info en tickets vind je hier.

