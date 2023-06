Win kaarten voor het nieuwe rockfestival Flycatcher (actie)

Lust For Life is dit jaar trotse mediapartner van Flycatcher, een splinternieuw festival met twee dagen vol (alternatieve) rock & roll! Op 4 en 5 augustus spelen De Staat, DeWolff, Danko Jones, My Baby, Royal Republic, Kovacs en vele anderen in recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal. Wij mogen 2×2 kaarten verloten voor deze ‘new rock kid in town’, zoals de organisatie het evenement onlangs zelf aankondigde. Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt!

Tijdens Flycatcher spelen meerdere bands waarover je de afgelopen jaren hebt kunnen lezen in Lust For Life. Zo vind je in de nieuwste editie een interview met De Staat en bevat ons magazine elke maand een column van de mannen van DeWolff. Maar ook Royal Republic, Danko Jones, Kovacs, My Baby, The Vices, Jimmy Diamond en Ten Times A Million werden al (meer dan) eens aan de tand gevoeld door onze journalisten. Logisch dus dat LFL zich graag opwierp als mediapartner van dit nieuwe rockfestival!

Naast de hierboven genoemde namen treden ook de Duitse punkrockers DONOTS, de uit Wales afkomstige metalband Skindred, het Londense Kerala Dust, de Belgische garagerockers Sons en nog vele anderen op tijdens Flycatcher. De line-up tot nu toe kun je hier bekijken. Tijdens Flycatcher betreden meer dan dertig bands uit binnen- en buitenland de drie podia van Het Hulsbeek: zowel gevestigde namen als aanstormend talent. Maar op Flycatcher kun je – zoals het een goed festival betaamt – meer doen dan alleen bandjes kijken. Zo vind je er ook speciaalbiertjes bij de pop-up Sjikkerbeach, diverse foodstands, een markt, een straattheater en nog veel meer.

Win!

In de aanloop naar het festival worden meer bands aangekondigd, maar weet jij nu al dat je Flycatcher niet mag missen? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Flycatcher en maak kans op twee vrijkaarten voor beide dagen!

Foto DeWolff: Ans van Heck