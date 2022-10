Win tickets voor Kim Wilde in Patronaat

Dankzij hits als Kids In America en Chequered Love groeide Kim Wilde in de jaren tachtig uit tot een icoon – een status die ze in de decennia daarna wist vast te houden. Hoeveel van haar tijdgenoten kunnen immers zeggen dat ze ook in de 21ste eeuw nog wereldhits scoorden? Op woensdag 16 november geeft de rockdiva een concert in Patronaat, Haarlem en wij mogen 1×2 tickets verloten!

Kim Wilde brak in 1981 door met de single Kids In America, waarna ze de hitlijsten van de jaren tachtig bleef domineren met al even catchy popsongs. Chequered Love, View From A Bridge, Never Trust A Stranger, Four Letter Word… allemaal bereikten ze hier in Nederland de top tien. In 2003 scoorde de Britse zangeres haar eerste nummer 1-hit dankzij een duet met Nena: Anyplace, Anywhere, Anytime. In 2018 verscheen haar meest recente album Here Come The Aliens, waarover Lust For Life destijds schreef: “Een solide rockplaat met fijne samenzang, lekkere gitaarriffs, mooie synthmelodieën en een zangeres die nog minstens net zo enthousiast is als pakweg veertig jaar geleden.”

Wil jij Kim Wilde op 16 november live zien in Patronaat? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Kim Wilde en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!

Foto: Gijs Dragt