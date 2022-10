Win kaarten voor de nieuwe King Crimson-docu

We kunnen gerust stellen dat de progressieve rock er heel anders had uitgezien zonder King Crimson. De baanbrekende band rond gitarist Robert Fripp is het onderwerp van de nieuwe documentaire In The Court Of The Crimson King, die op 26 oktober en 4 november te zien is in de Melkweg, Amsterdam. Lees hieronder hoe je kans maakt op vrijkaarten!

Dit jaar was Lust For Life voor het eerst mediapartner van het muziekdocumentairefestival IN-EDIT. De organisatie hield nog enkele exclusieve titels achter, die nu in Melkweg worden vertoond tijdens de zogeheten IN-CROWD-avonden. Een daarvan is In The Court Of The Crimson King, het veelgeprezen portret van de progrockband King Crimson, die in 1969 het razend invloedrijke debuutalbum In The Court Of The Crimson King uitbracht. Ook latere platen als Larks’ Tongues In Aspic (1973), Red (1974) en Discipline (1981) zijn inmiddels ware klassiekers.

In The Court Of The Crimson King, geregisseerd door Toby Amies, begon als een traditionele documentaire over Robert Fripp en de zijnen, naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van de band. Uiteindelijk werd de film een diepgaand verhaal over tijd, de dood, familie en de kracht van muziek, waarin ook de nodige humor is verwerkt. Na afloop van de vertoning op 26 oktober is er een Q&A met regisseur Amies.

Wil jij kaarten winnen voor die avond? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. King Crimson en maak kans!

Meer lezen over King Crimson? Bekijk hier Lust For Life 081, met een artikel over de band!