Win kaarten voor Knights Of The Guitar in Patronaat (actie)

Neerlands grootste gitaarlegende wordt op 24 december 77 jaar. We hebben het natuurlijk over Jan Akkerman, de man die onze lezers in 2019 in de top 10 van grootste snarenhelden aller tijden zetten, naast internationale giganten als Hendrix, Page en Clapton. Akkerman viert zijn verjaardag met de tournee Knights Of The Guitar, met nog vier andere topgitaristen op het affiche. Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten voor de show in Patronaat, Haarlem op 10 december!

Akkerman viert zijn verjaardag het liefst op het podium, vandaar dat hij van Knights Of The Guitar een traditie wil maken. De line-up bestaat deze keer – naast de jarige zelf – uit Leendert Haaksma, Erwin Nyhoff, John Hayes en Joep Pelt. Zij worden begeleid door een band onder leiding van Coen Molenaar, terwijl ook zangeres Laurie Akkerman haar kunsten mag vertonen. Muzikaal schiet Knights Of The Guitar alle kanten op: van rock en blues tot jazz.

Akkerman zelf behoeft natuurlijk geen introductie meer, maar voor wie de vier andere Knights nog niet kent: we stellen ze kort even voor. Leendert Haaksma speelde gitaar op albums van o.a. Anouk en Total Touch. Erwin Nyhoff speelde bij The Prodigal Sons, voordat hij nationale bekendheid verwierf dankzij zijn deelname aan The Voice Of Holland. Joep Pelt is naar eigen zeggen een ‘echte gitaar-globetrotter’ met een voorliefde voor folk en blues, die met grootheden als Ali Farka Touré en R.L. Burnside speelde. Tot slot is John ‘Red Devil’ Hayes ook niet de minste: hij is al decennia actief als gitarist van Mother’s Finest!

Win!

Knights Of The Guitar is in december te zien in Beauforthuis (3-12), Patronaat (Haarlem, 10-12), De Boerderij (Zoetermeer, 23-12), Iduna (Drachten, 24-12), De Oosterpoort (Groningen, 27-12) en De Bosuil (Weert, 29,12). Na de jaarwisseling gaat de tour verder met shows in Hedon (Zwolle, 5-1), TivoliVredenburg (Utrecht, 6-1), De Vorstin (Hilversum, 12-1), Victorie (Alkmaar, 14-1) en P60 (Amstelveen, 19-1).

Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten voor het concert in Patronaat. Wil jij hier kans op maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Knights Of The Guitar en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!