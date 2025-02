Win een Led Zeppelin-prijzenpakket (actie)

Het is dé muziekdocumentaire waar menig rockliefhebber al jaren naar uitkijkt: Becoming Led Zeppelin. De film draait vanaf 27 februari in Nederlandse bioscopen en ter gelegenheid daarvan mogen we in samenwerking met Film Incompany een kloek prijzenpakket verloten, inclusief 2 vrijkaarten voor de film, het boek Led Zeppelin In Nederland, een plectrum en een beanie!

Becoming Led Zeppelin toont het ontstaan en de opmars van de grootste hardrockgroep aller tijden, compleet met nooit eerder vertoonde (concert)beelden. Regisseur Bernard MacMahon kon rekenen op de volledige medewerking van de bandleden, die hun verhaal dan ook in eigen woorden vertellen. Schrijver en producer Allison McGourty zegt in een persbericht dat de makers vijf jaar lang zolders en kelders hebben afgespeurd om zeldzaam beeldmateriaal te vinden. Die beelden werden zorgvuldig opgepoetst en het resultaat is volgens MacMahon dat je als kijker het gevoel krijgt zelf aanwezig te zijn in de concertzalen waar de band optrad.

In Lust For Life 148 lees je een uitgebreide recensie van de documentaire, waarin schrijver Robert Haagsma concludeert: “Becoming Led Zeppelin is een boeiende ode aan de band, waarbij de legende zorgvuldig gekoesterd wordt.”

Beeld uit Becoming Led Zeppelin: © Paradise Pictures (Courtesy Of Sony Pictures Classics)