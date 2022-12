Win kaarten voor de documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song

Het is ontegenzeggelijk het populairste lied dat Leonard Cohen ooit schreef: Hallelujah. Talloze artiesten coverden deze evergreen en meerdere versies stonden hoog genoteerd in de hitlijsten. Het wonderbaarlijke verhaal achter Cohens compositie staat centraal in de nieuwe documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, die op 29 en 30 december te zien is in Melkweg, Amsterdam. Wij mogen voor beide avonden 2 kaarten verloten!

In Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song wordt het leven en de carrière van de legendarische singer-songwriter behandeld, maar de focus ligt vooral op dat ene nummer waar hij jarenlang aan werkte. Maar toen Hallelujah eindelijk klaar was, weigerde platenmaatschappij Columbia in eerste instantie het bijbehorende album Various Positions uit te brengen. Uiteindelijk werd Cohens geduld toch beloond: dankzij verschillende coverversies groeide Hallelujah uit tot zijn grootste klassieker.

Lust For Life schrijft over de documentaire: “A Journey, A Song schetst een aangrijpend beeld van de creatie van Hallelujah, de tegenslag die Cohen in eerste instantie te verwerken kreeg en de vele artiesten die deze evergreen een nieuw leven gunden.” Naast Cohens eigen versie bevat de film ook fragmenten van verschillende covers: van een live-versie van Bob Dylan en de succesvolle uitvoeringen van John Cale, Jeff Buckley en Rufus Wainwright tot de talloze vertolkingen van kandidaten in programma’s als X Factor.

Foto: Sony Pictures Classics