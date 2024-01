Win kaarten voor de luistersessie van het nieuwe The Smile-album (actie)

Het eerste album van The Smile, met o.a. Radiohead-leden Thom Yorke en Jonny Greenwood, eindigde in 2022 hoog in verschillende jaarlijstjes. Reden dus om uit te kijken naar de opvolger Wall Of Eyes, die deze maand verschijnt. Op dinsdag 23 januari, drie dagen voor de albumrelease, is er een luistersessie in bioscopen over de hele wereld. Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten voor het evenement in het Eye Filmmuseum in Amsterdam!

Vandaag presenteerde de band, met naast Greenwood en Yorke ook Sons Of Kemet-drummer Tom Skinner, alvast de nieuwe single Friend Of A Friend. Het nummer staat op het komende album Wall Of Eyes en heeft ook een videoclip van filmregisseur Paul Thomas Anderson (o.a. Magnolia, There Will Be Blood), die in première gaat tijdens de luistersessie op 23 januari. Bij dat evenement hoor je Wall Of Eyes in surround sound en zie je nooit eerder vertoonde beelden van de opnamesessies.

Ook wordt die dag teruggeblikt op de eerdere samenwerkingen tussen Anderson en Radiohead-leden. Zo maakte de regisseur al een korte film bij het soloalbum ANIMA dat Thom Yorke in 2019 uitbracht. Tevens schoot hij de videoclips bij verschillende Radiohead-songs, waaronder Daydreaming en Present Tense. Gitarist Jonny Greenwood werkte op zijn beurt als filmcomponist mee aan verschillende succesvolle Anderson-films, zoals There Will Be Blood (2007), Phantom Thread (2017) en Licorice Pizza (2021).

Alle informatie over de luistersessie van Wall Of Eyes in het Eye Filmmuseum vind je hier. Wil jij twee vrijkaarten winnen? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. The Smile en laat ons weten waarom jij dit evenement niet mag missen!

Foto: XL Recordings/Beggars