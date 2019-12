Maak kans op kaarten voor Santana in Ziggo Dome

Gitaarlegende Carlos Santana speelt op 31 maart in Ziggo Dome, Amsterdam. Het concert maakt deel uit van de Europese tak van de Miraculous World Tour 2020. Wil jij hierbij aanwezig zijn? Lust For Life mag 2 kaarten weggeven!

De tour van de band rond gitarist Carlos Santana staat in het teken van vijftig jaar Woodstock en het twintigjarig jubileum van zijn extreem succesvolle album Supernatural. Afgelopen juni verscheen de 25ste studioplaat Africa Speaks. Tijdens de show op 31 maart in Ziggo Dome komen zowel oude als nieuwe publieksfavorieten aan bod. In 2018 stond de gitarist voor het laatst in de Amsterdamse concertzaal. Lees hier ons verslag van het optreden.

Santana brak eind jaren zestig door met zijn combinatie van verschillende muzikale stijlen, waaronder rock, latin en jazzfusion. Carlos Santana heeft tien Grammy Awards en drie Latin Grammy Awards ontvangen en wordt gezien als een van de beste gitaristen aller tijden. In Lust For Life 097 lees je een uitgebreid interview met hem, als onderdeel van onze special over de grootste gitaarhelden aller tijden.

Wil jij het optreden van Santana echt niet missen? Stuur dan een mailtje met antwoord op onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. ‘Santana’. Succes!

Op welke plek staat Carlos Santana in de Gitaarhelden Top 50, samengesteld door lezers van Lust For Life?

Foto: Luuk Denekamp