Win kaarten voor Midlake in TivoliVredenburg

Voor het eerst in negen jaar verscheen onlangs een nieuw album van Midlake. Goed nieuws voor liefhebbers van de betere folkrock, want de Amerikaanse band maakte eerder al een aantal van de mooiste platen die het genre deze eeuw te bieden had. Op woensdag 2 november staan de mannen in TivoliVredenburg. Wil jij vrijkaarten winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt!

Midlake werd in 1999 opgericht, maar pas met het tweede album The Trials Of Van Occupanther (2006) brak de band definitief door. Songs als Roscoe en Head Home werden terecht geprezen en de sound van de plaat riep vergelijkingen op met het werk van o.a. Neil Young. Na opvolger The Courage Of Others (2010) stapte zanger/gitarist/songwriter Tim Smith uit de groep, maar dat had gelukkig geen negatief effect op de volgende Midlake-albums. Zoals onze recensent schreef over het dit jaar verschenen vijfde werkstuk For The Sake Of Bethel Woods: “Het lijkt erop dat het vertrek van Tim Smith Midlake helemaal geen kwaad heeft gedaan.”

Wil jij Midlake op 2 november live bewonderen in TivoliVredenburg? Wij mogen tickets verloten! Stuur om kans te maken een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Midlake en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!

Foto: Barbara FG