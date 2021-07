Win het boek Motown: Het Geluid Van Jong Amerika

De geboorte van een van de meest iconische platenlabels aller tijden staat centraal in de documentaire Hitsville: The Making Of Motown. Vanaf 2 september draait deze film in de bioscoop en naar aanleiding van die release mogen wij twee keer het boek Motown: Het Geluid Van Jong Amerika weggeven! Lees hieronder hoe je kans maakt.

Van Smokey Robinson & The Miracles en The Supremes tot Stevie Wonder en The Jackson 5: de allergrootste soullegendes brachten tijdloze platen uit op het Motown-label. De platenmaatschappij werd in 1958 opgericht en groeide uit tot een ware hitmachine. De documentaire Hitsville: The Making Of Motown vertelt het verhaal van de geboorte tot de verhuizing naar Los Angeles, waarbij natuurlijk de nodige klassiekers van Marvin Gaye, The Temptations, Four Tops en nog vele anderen voorbijkomen!

Voor wie geen genoeg krijgt van Motown is er ook het boek Motown: Het Geluid Van Jong Amerika. In deze rijk geïllustreerde uitgave vind je talloze foto’s van artiesten die bij het label zaten. In samenwerking met Triple P Entertainment mogen we twee exemplaren van dit fraaie boek verloten! Wil jij kans maken? Stuur dan een mailtje met antwoord op de onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Motown.

Welke Motown-act had de meeste nummer 1-hits in de Amerikaanse Billboard-hitlijst?

Foto: Triple P Entertainment