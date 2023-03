Win tickets voor Pavlov’s Dog in De Roma

Dankzij veelgeprezen albums als Pampered Menial (1975) behoort Pavlov’s Dog tot de meest geliefde Amerikaanse progrockacts. Op vrijdag 5 mei speelt de band in De Roma in Antwerpen, als onderdeel van de Hair Of The Dog Tour. Wij mogen 2×2 tickets verloten voor deze show!

Pavlov’s Dog werd in 1972 opgericht en debuteerde drie jaar later met het bijzonder goed ontvangen album Pampered Menial, inclusief klassiekers als Julia en Song Dance. De lp werd geproduceerd door twee mensen die ook belangrijk waren in het succesverhaal van Blue Öyster Cult: Sandy Pearlman en Murray Krugman. De opvolger At The Sound Of The Bell, met gastoptredens van o.a. Bill Bruford (Yes) en Andy Mackay (Roxy Music), verscheen een jaar later en bezorgde de band wederom goede kritieken. In 1977 ging Pavlov’s Dog echter alweer uit elkaar.

Dertien jaar later kwamen de leden toch weer bij elkaar – en dat bleek zeker niet eenmalig. De band maakte meerdere albums en toert tegenwoordig weer de wereld over, nog altijd met zanger/gitarist David Surkamp als frontman. Op 5 mei is De Roma in Antwerpen aan de beurt. Wil jij Pavlov’s Dog die avond live zien? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Pavlov’s Dog en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!