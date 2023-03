Win tickets voor Rhythm & Blues Night in de Oosterpoort

In de nieuwe Lust For Life lees je interviews met o.a. Popa Chubby en de jonge bluesheld Connor Selby, en natuurlijk is er ook weer een column van DeWolff. Op zaterdag 29 april kun je deze drie topacts – plus nog heel veel meer – op één avond live aanschouwen tijdens Rhythm & Blues Night in de Oosterpoort, Groningen! Wil jij erbij zijn? Lees hieronder hoe je kans maakt op vrijkaarten!

Rhythm & Blues Night is dit jaar alweer toe aan de 31ste editie en ook deze keer kun je er als liefhebber van blues, roots, rhythm & blues en aanverwante muziekstijlen je hart ophalen. Zo bevat het programma op 29 april optredens van bluesrockgrootheid Kenny Wayne Shepherd, Ana Popović, Kitty, Daisy & Lewis en Wovenhand-frontman David Eugene Edwards. Deze maand werd daar nog een reeks sterke namen aan toegevoegd, met o.a. Popa Chubby, Chuck Prophet & The Mission Express, het Double Cream-project van DeWolff & Dawn Brothers en het nieuwe bluesfenomeen Connor Selby.

Voor wie nog niet bekend is met Selby: in Lust For Life 129 lees je een interview met ‘de Ray Charles van deze tijd’, die onlangs zijn titelloze debuutalbum uitbracht. Daarover schrijft LFL’s Harry de Jong: “De veertien breed uitgesponnen nummers zijn een uitstekende mix van grotestadsblues en klassieke soul, met precies genoeg diepgang. Mooi dat er toch altijd weer jonge artiesten met een oude ziel opstaan die de blues een warm hart toedragen en dit genre op een eigentijdse manier weten uit te dragen.”

Wil jij Selby en de andere hierboven genoemde namen op 29 april live zien tijdens Rhythm & Blues Night? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. R&B Night en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!

Foto DeWolff: Ans van Heck