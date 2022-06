Win kaarten voor Robby Valentine in P3

Robby Valentine zou in 2020 al de vinylrelease van zijn album The Alliance vieren in P3 Purmerend, maar door de coronamaatregelen moest er een nieuwe datum komen. Op 18 juni kan de show dan eindelijk doorgaan en wij mogen tickets verloten voor deze bijzondere avond!

Robby Valentine brak begin jaren negentig door met de hit Over And Over Again. De zanger en multi-instrumentalist viel op met zijn extravagante looks en knap in elkaar stekende muziek die veel vergelijkingen opriep met Queen. Het debuutalbum, met verder hits als I Believe In You en Love Takes Me Higher, werd bekroond met een Zilveren Harp en maakte van Valentine ook in Japan een ster.

Eind vorig jaar maakte Valentine in Privé het verdrietige nieuws bekend dat hij ‘zo goed als blind’ was geworden. Dat weerhoudt hem er echter niet van om muziek te blijven uitbrengen. Naast de vinylrelease van het oorspronkelijk in 2018 verschenen album The Alliance verschenen de afgelopen tijd The Beatles Album (met uitvoeringen van zijn favoriete songs van ‘The Fab Four’) en The Black Dog Album, een conceptplaat met depressie als thema.

The Alliance bevat invloeden van Muse, Foo Fighters, Queen en Electric Light Orchestra, inspiratiebronnen die ook tijdens de show in Purmerend zullen doorklinken. Wil jij erbij zijn op 18 juni? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl en vertel ons waarom jij dit optreden niet mag missen!