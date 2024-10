Win kaarten voor Sloper in TivoliVredenburg (actie)

In de nieuwe editie van Lust For Life lees je een interview met Sloper, het project van meesterdrummers Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en Mario Goossens (Triggerfinger). De band is terug met een nieuwe bezetting, een tweede plaat en een tour. Lees hieronder hoe je kans maakt op kaarten voor de show in TivoliVredenburg op zondag 24 november!

Sloper bestond oorspronkelijk uit Zuiderwijk, Goossens, gitarist Fabio Canini en de Britse zanger Peter Shoulder, maar laatstgenoemde maakte na de debuutplaat uit 2021 plaats voor Jan Bas. De band haalde er nog een vijfde lid bij: bassist Bas Soetens. Deze nieuwe bezetting is dus te horen op het onlangs verschenen tweede album Changing Colors, waarover Lust For Life schreef: “Ten opzichte van vorig werk laat de buitenwereld zich wat vaker gelden in de teksten en met de nogal ‘spooky’ gearrangeerde betonballad Frozen Memories is de promotie naar de eredivisie een feit.”

De komende tijd staat voor Sloper in het teken van toeren in Nederland en België, waarbij ook TivoliVredenburg, Utrecht wordt aangedaan. Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten voor die show! Wil jij kans maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Sloper en vertel ons waarom jij dit concert niet mag missen!

Meer lezen over Sloper? In Lust For Life 145 (nu in de winkel) vind je een interview met de band over Changing Colors!

Foto: Sanja Marusic