Win kaarten voor de releaseparty van Bruce Springsteens nieuwe album!

Bruce Springsteen brengt op 11 november zijn nieuwe album Only The Strong Survive uit, met daarop zijn versies van vijftien soul- en r&b-krakers. Een dag voor de release organiseert Concerto samen met de fanclub Be True een releaseparty, compleet met o.a. livemuziek en een quiz. Ook is er de mogelijkheid om de plaat alvast te kopen. Lust For Life mag 2×2 tickets verloten voor deze avond!

Het is een goed jaar voor fans van The Boss. Werd eerder al aangekondigd dat hij voor het eerst in zes jaar weer naar Nederland komt voor optredens, ook is er dus een nieuw album op komst. Van Only The Strong Survive verschenen onlangs al drie goed ontvangen singles: Do I Love You (Indeed I Do), Nightshift en Don’t Play That Song (You Lied). Op de plaat staan verder nummers die ooit werden opgenomen door grootheden als The Temptations, Four Tops en Diana Ross & The Supremes.

Tijdens de releaseparty op donderdag 10 november (vanaf 21.00 uur) kun je het album een dag voor de officiële verschijning al kopen – en dan krijg je er ook nog allerlei goodies bij, waaronder een tas. Verder staan onder meer livemuziek en een quiz op het programma, waarmee je mooie prijzen kunt winnen.

Ben jij Springsteen-fan en wil jij vrijkaarten winnen voor de releaseparty? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Springsteen en maak kans!

Foto: Sony