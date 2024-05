Win tickets voor St. Vincent in Antwerpen (actie)

In de nieuwe editie van Lust For Life lees je een interview met St. Vincent over het bejubelde nieuwe album All Born Screaming. De eigenzinnige zangeres/gitarist leverde volgens veel recensenten haar beste werk in jaren af en ook Lust For Life beloonde de plaat met de volle mep (vijf sterren). Alle reden dus om uit te kijken naar haar show in De Roma, Antwerpen op 4 juni! Lees hieronder hoe je kans maakt op vrijkaarten.

Op All Born Screaming zingt Anne Clark, zoals St. Vincent eigenlijk heet, over haar worsteling met het leven en de liefde. “Met een decor van vaak hevig knarsende elektronica doet ze dat hartverscheurend mooi”, aldus onze recensent. “De electropop die we kennen van St. Vincent schiet regelmatig uit naar Nine Inch Nails-achtige industrial, terwijl Violent Times de grandeur van een James Bond-titelsong heeft.”

All Born Screaming is het zevende studioalbum van St. Vincent, die vorig jaar door Rolling Stone werd uitgeroepen tot een van de honderd beste gitaristen aller tijden. De Amerikaanse muzikante speelde ooit in de begeleidingsband van Sufjan Stevens, voordat ze als soloartiest imponeerde met albums als Strange Mercy (2011) en St. Vincent (2014). Ze werkte samen met grootheden als David Byrne (Talking Heads) en als componist is ze mede verantwoordelijk voor een nummer 1-hit van Taylor Swift (Cruel Summer).

Ook live maakt St. Vincent grote indruk, zoals een van onze recensenten in 2015 al ondervond in Paradiso. Wil jij haar op 4 juni live zien in Antwerpen? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. St. Vincent en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!