Win een cd van Therapy? en tickets voor het concert in TivoliVredenburg

Therapy? groeide in de jaren negentig uit tot een van de populairste Ierse bands. In 2020 zouden de heren hun dertigjarig jubileum vieren in TivoliVredenburg, maar vanwege de coronacrisis moest deze show opgeschoven worden. Op 3 juni staat de groep alsnog in de Ronda-zaal en voor dat concert mogen we 2 tickets verloten – plus de cd Greatest Hits: The Abbey Road Session!



Frontman Andy Cairns en de zijnen brachten een mix van heavy maar melodieuze rock en cynische teksten waarmee menig ‘Screamager’ zich midden jaren negentig uitstekend kon identificeren. Van het album Troublegum (1994) gingen bijvoorbeeld meer dan een miljoen exemplaren over de toonbank. De band wist het hier in Nederland zelfs tot de top tien te schoppen dankzij de Hükser Dü-cover Diane.

Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van de band verscheen in 2020 het album Greatest Hits: The Abbey Road Session, waarvoor Therapy? een aantal klassiekers opnieuw opnam. Over die release schreef Lust For Life: “De band musiceerde zelden zo strak en Cairns is met de jaren alleen maar beter gaan zingen.”

In samenwerking met TivoliVredenburg mogen we een exemplaar van Greatest Hits: The Abbey Road Session èn twee tickets voor de show op 3 juni verloten! Winnen? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Therapy en laat ons weten waarom jij dit concert niet mag missen.