Win concertkaarten voor LONE en het nieuwe album op vinyl

Zanger Michel van Dijk en gitarist Ferdinand Bakker maakten in de jaren zeventig grote indruk bij de symfonische rockband Alquin. Tegenwoordig vormen zij LONE, waarvan onlangs het veelgeprezen No. 5 verscheen. Lust For Life mag naast dit nieuwe album op vinyl ook tickets voor het optreden in Zoetermeer verloten! Lees hieronder hoe je kans maakt.

De muziek van LONE is stilistisch heel anders dan die van Alquin. Zo klinken op het nieuwste album No. 5 duidelijk invloeden van onder anderen Bob Dylan door. Lust For Life’s Robert Haagsma was enthousiast en schreef in zijn recensie: “Alles wordt prachtig gespeeld, waarbij Bakker vrijwel alle partijen voor zijn rekening neemt. Dat zorgt ervoor dat ook No. 5 er weer mag zijn.”

Wil jij LONE live zien? Dat kan op 20 mei in Cultuurpodium Boerderij (Zoetermeer) en op 24 mei in Mezrab (Amsterdam). Wij mogen tickets voor het optreden in Zoetermeer verloten, plus het nieuwe album op vinyl. Winnen? Stuur het antwoord op onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. LONE en maak kans!

Michel van Dijk vormde ooit een duo met een bandlid van Golden Earring. Onder welke naam brachten zij een plaat uit?