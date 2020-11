Win de dvd 50 Years Abbey Road Live At Ziggo Dome van The Analogues

Om het vijftigjarig jubileum van de Beatles-albumklassieker Abbey Road te vieren, voerde de veelgeprezen Nederlandse formatie The Analogues het meesterwerk vorig jaar integraal uit in Ziggo Dome. Een registratie daarvan verschijnt op 27 november op dvd. Wij mogen drie exemplaren verloten! Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt.

The Analogues wordt geprezen om de nauwkeurige arrangementen van het werk van The Beatles. Zo oogstte de band de afgelopen jaren al succes met spectaculaire uitvoeringen van onder meer Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en The White Album. In 2019 was het toen vijftig jaar oude Abbey Road aan de beurt. Compleet met een uitgebreid orkest en het originele instrumentarium bracht The Analogues het laatst opgenomen Beatles-album tot leven in een uitverkochte Ziggo Dome.

In hetzelfde jaar vertelde Bart van Poppel, multi-instrumentalist en zanger van The Analogues, in Lust For Life dat hij tijdens het uitwerken van de partijen op details stuitte die hem niet eerder waren opgevallen: “Abbey Road was als geheel een tamelijk complex album om uit te zoeken. Het was de eerste plaat waarbij The Beatles acht sporen ter beschikking had en de mogelijkheden die dat bood werden optimaal benut. Je hoort dat bijvoorbeeld terug in de koortjes van songs als Because en Sun King. Het is ook een heel modern klinkend album. Al heel erg jaren zeventig.”

The Analogues bewees in Amsterdam dat Abbey Road nog niets aan zeggingskracht heeft ingeboet, zoals ook de nieuwe dvd 50 Years Abbey Road Live At Ziggo Dome nog maar eens onderstreept. Regisseur Marcel de Vré legde de show van 5 oktober 2019 vast en de schijf bevat ook twee bonustracks en een exclusief kijkje achter de schermen. In een persbericht meldt de band: “Een onzeker en teleurstellend jaar hopen we met de release van dit (nog niet eerder uitgezonden) concert toch hoopvol af te sluiten. Dat we maar snel weer met duizenden tegelijk van zo’n avond mogen genieten! Tot die tijd moeten we het nog even met deze dvd doen.”

