Win een IN-EDIT-prijzenpakket met o.a. 2 vrijkaarten!

Door de verlengde lockdown heeft het even geduurd, maar op woensdag 16 juni gaat het muziekdocumentairefestival IN-EDIT dan eindelijk van start! Dit jaar kun je je als muziekliefhebber verheugen op films over onder anderen Ozzy Osbourne, New Order, The Go-Go’s en Shane MacGowan (The Pogues). Om de langverwachte opening te vieren, mogen we een wel heel tof prijzenpakket weggeven, met onder meer twee vrijkaarten!

De afgelopen maanden kon je in Lust For Life al recensies lezen van verschillende titels die tijdens IN-EDIT vertoond worden. Zo bespraken we Rockfield: The Studio On The Farm, een ‘innemende documentaire’ over de Rockfield Studio’s in Wales, waar onder andere Black Sabbath, Queen, Oasis en Coldplay legendarische muziek opnamen. My Darling Vivian schetst een fascinerend beeld van ‘de andere kant van het leven van Johnny Cash’. The Songpoet brengt Eric Andersen onder de aandacht en ‘wordt tevens in het voorbijgaan een requiem voor een hele generatie songschrijvers die in de jaren zestig niets minder dan de wereld wilden veranderen en nu moeten erkennen dat daar weinig van terecht is gekomen’. Bekijk het volledige programma hier.

IN-EDIT opent op 16 juni in het Ketelhuis in Amsterdam met een aangrijpende documentaire over de frontman van The Pogues. Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan werd onlangs door Lust For Life omschreven als ‘een absolute must-see’. In samenwerking met IN-EDIT mogen we een tof prijzenpakket weggeven met daarin niet alleen twee tickets voor de openingsavond met Crock Of Gold, maar ook een tote bag, festivalposter, een IN-EDIT pin, een gitaarplectrum en een sticker!

Wil jij kans maken op dit pakket? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. IN-EDIT en vertel ons naar welke documentaire die tijdens het festival vertoond wordt jij het meest benieuwd bent!