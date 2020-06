Win een Teufel BOOMSTER GO Stereo-Set

In samenwerking met onze vrienden van Teufel Audio mogen we een wel heel toffe prijs weggeven: de BOOMSTER GO Stereo-Set t.w.v. €149,99! Deze superhandige mini-bluetoothspeakers met krachtig volume kun je overal mee naartoe nemen en dankzij de ingebouwde accu geniet je maar liefst tien uur lang van muziek. Lees hieronder hoe je kans maakt!

De BOOMSTER GO van Teufel is een altijd-bij-de-hand-speaker die uitermate geschikt is voor buitenluistergenot. Ook als het even niet al te best weer is, want de luidspreker kan prima tegen een plensbui. Eén exemplaar produceert al een behoorlijk krachtig geluid, maar je kunt ‘m dus ook via bluetooth aan een tweede BOOMSTER GO koppelen voor een stereo-effect. En ook leuk: de speakers zijn in vijf verschillende kleuren verkrijgbaar. Meer lezen over dit product? Hier vind je alle info op een rijtje.

Lust For Life mag in samenwerking met Teufel een BOOMSTER GO Stereo-Set in de kleur ‘coral red’ weggeven! Wil jij deze speakers winnen? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Teufel BOOMSTER GO en maak kans.