Win het boek The Rolling Stones – Unzipped!

De ware Stones-fan heeft waarschijnlijk allang tickets geboekt voor de expositie The Rolling Stones – Unzipped, die vanaf 14 november te zien is in het Groninger Museum. Kort daarvoor verschijnt ook een gelijknamige catalogus vol foto’s en interviews. Wil jij kans maken op een exemplaar? Lees dan snel verder!

The Rolling Stones – Unzipped is de ultieme tentoonstelling over ‘the world’s greatest rock & roll band’. In het Groninger Museum zijn binnenkort ruim vierhonderd verschillende objecten te bewonderen, waaronder instrumenten, kostuums, podiumontwerpen, posters en persoonlijke dagboeken. De catalogus die op 11 november verschijnt via Xander Uitgevers is een prachtige aanvulling daarop. Het boek is gevuld met talloze iconische foto’s van de band en de mannen komen zelf ook aan het woord in speciaal voor deze catalogus gemaakte interviews.

Lust For Life mag 3 exemplaren van The Rolling Stones – Unzipped verloten. Stuur om kans te maken een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Unzipped en wie weet mogen wij jou blij maken met deze te gekke prijs!