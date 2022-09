Win kaarten voor Alter Bridge in Ziggo Dome

Alter Bridge is in de afgelopen achttien jaar uitgegroeid tot een van de meest succesvolle en opwindende rockbands van deze tijd. Op donderdag 1 december staan de mannen in Ziggo Dome, Amsterdam, met als support acts Halestorm en Mammoth WVH. Lust For Life mag kaarten verloten!

In Ziggo Dome brengt Alter Bridge onder meer songs van het komende album Pawns & Kings ten gehore. Deze zevende studioplaat van de Amerikaanse hardrockers bevat onder meer het langste nummer dat de band tot nu toe opnam (Fable Of The Silent Son) en een song waarin gitarist Mark Tremonti de leadzang voor zijn rekening neemt (Stay). Verder is het natuurlijk frontman Myles Kennedy die als vanouds schittert in onder meer de single Silver Tongue (zie de video hieronder). Binnenkort lees je in Lust For Life een interview met de band over Pawns & Kings.

Naast headliner Alter Bridge kun je op 1 december in Ziggo Dome ook genieten van support acts Halestorm en Mammoth WVH, het project van Eddie Van Halens zoon Wolfgang. Tickets zijn hier nog verkrijgbaar en we mogen er ook twee verloten onder onze lezers! Wil jij kans maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Alter Bridge en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!

Foto: Chuck Brueckmann

