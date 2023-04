Win kaarten voor Paul Carrack (actie)

Weinig artiesten maakten deel uit van zoveel succesvolle bands als Paul Carrack. De Britse muzikant brak bijna vijftig jaar geleden door dankzij de hitsingle How Long van Ace, waarna zijn ‘golden voice’ en toetsenwerk te horen waren bij Roxy Music, Squeeze en Mike + The Mechanics. Oh, en hij scoorde ook nog een flink aantal solohits! Vanaf 18 mei treedt Carrack op in verschillende Nederlandse zalen en wij mogen 2×2 kaarten verloten. Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt!

De band Ace, die in 1974 de hit How Long maakte, was dan wel een ‘one hit wonder’, maar dat geldt zeker niet voor de zanger van de groep: Paul Carrack. Met zijn soulvolle stemgeluid en gave voor het schrijven van pakkende popsongs bereikte hij tot diep in de jaren negentig de hitlijsten. How Long is dan ook slechts een van zijn klassiekers, maar wel een die van invloed was op onder andere 10cc en Fleetwood Mac, zo beweerde Carrack eens in een interview met Lust For Life.

Ace viel al snel uiteen, maar Carrack vond in de tweede helft van de jaren zeventig succes als toetsenist bij Roxy Music. Als lid van Squeeze scoorde hij vervolgens een megahit met de door hem gezongen single Tempted (1981). Ook zijn solowerk sloeg aan: zo waren onder meer I Need You, Don’t Shed A Tear en Dedicated populair in Nederland. De Engelsman nam daarnaast de leadzang voor zijn rekening in de grootste klassiekers van Mike + The Mechanics, de band van Genesis-bassist/gitarist Mike Rutherford. Het aangrijpende nummer The Living Years (1988) stond in Amerika zelfs op nummer 1.

Onverslijtbare stem

‘The Man With The Golden Voice’, zoals Carrack ook wel genoemd wordt, bleek ook een gewilde ‘sideman’. Zo maakte hij deel uit van de begeleidingsbands van iconen als Roger Waters en Eric Clapton. Zijn songwritingtalent was eveneens in trek bij beroemde artiesten: onder anderen Linda Ronstadt, Tom Jones en Eagles namen zijn composities op. Onlangs verscheen Carracks nieuwste album Don’t Wait Too Long, dat hij maakte met The SWR Big Band. Lust For Life beloonde deze plaat met vier sterren en schreef: “De stem van Carrack blijkt gemaakt te zijn voor soepel wiegend werk als Cryin’ Won’t Help You, Don’t Let The Sun Catch You Cryin’, Got To Get You Off My Mind en Sam Cooke’s Bring It On Home To Me. Het orkest schettert uitgelaten als het mag, maar weet zich ook in te houden. Samen met die onverslijtbare stem van Carrack levert dat een weldadig klinkend album op.”

Volgende maand geeft Paul Carrack acht concerten in Nederland. Op 18 mei staat hij in TivoliVredenburg, Utrecht, gevolgd door shows in Stadsschouwburg Nijmegen (19 mei), Philharmonie Haarlem (21 mei), het Wilmink Theater in Enschede (23 mei), De Spiegel in Zwolle (24 mei), Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden (26 mei), het Zuiderparktheater in Den Haag (27 mei) en Muziekgebouw Eindhoven (28 mei).

Wil jij twee kaarten winnen voor een van deze concerten? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Paul Carrack en vertel ons in welke van de bovenstaande zalen je Paul Carrack zou willen zien.

Foto: Etienne Tordoir