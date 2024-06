Win kaarten voor The Analogues in de Ziggo Dome (actie)

Zoals hun helden van The Beatles tien jaar na de oprichting uit elkaar gingen, zo kondigden ook de leden van The Analogues vorige maand het einde van hun in 2014 gestarte band aan. Maar niet getreurd, want de heren nemen afscheid met drie Ziggo Dome-shows waarbij alle Beatles-albums vanaf Revolver nog één keer integraal voorbijkomen. Lust For Life mag kaarten verloten!

The Analogues maakte de afgelopen tien jaar goede sier met minutieus gereproduceerde muziek van de grootste popgroep aller tijden: The Beatles. Dat bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. Zo schreef The Telegraph in een lovende recensie: ‘Most of us have never seen the Beatles live. After tonight, I feel like at least I have heard them.’ Daarover zegt Analogues-oprichter Bart van Poppel in een persbericht: “Ja, wat wil je nou nog meer? De missie is volbracht. Tijd voor andere dingen.”

Maar niet voordat The Analogues nog een allerlaatste keer alle Beatles-meesterwerken vanaf 1966 live uitvoert in de Ziggo Dome. Zo zijn op vrijdag 20 september Revolver (1966) en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) aan de beurt, gevolgd door de dubbelaar The Beatles (oftewel The White Album, 1968) op zaterdag 2 november. De concerttrilogie eindigt op zaterdag 28 december met vertolkingen van Let It Be (1970) en Abbey Road (1969).

One And One And One Is Three

Analogues-drummer Fred Gehring meldt in het persbericht: “De goede verstaander wist natuurlijk wel dat het einde eraan zat te komen. Dat diende zich al aan toen we Abbey Road speelden. Dat stelden we vervolgens nog even uit met de best-of show die we vorig jaar in de Ziggo Dome deden – Hello Goodbye was een samenvatting en afsluiter van de afgelopen tien jaar. Daar hadden wij én het publiek zó veel lol in dat we er vorig jaar nog een uitverkochte theatertour aan vast plakten. Op verzoek van velen doen we nu nog één keer álles. Nog één keer genieten en dan een streep er onder.”

Wil jij twee kaarten winnen voor een van de One And One And One Is Three-afscheidsconcerten? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. The Analogues en vertel ons welke van de drie shows je zou willen bijwonen!

Foto: Ferdy Damman