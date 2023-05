Win kaarten voor Bospop (actie)

Lust For Life is dit jaar natuurlijk weer mediapartner van Bospop, het festival dat inmiddels garant staat voor drie dagen vol goede muziek en gezelligheid. Vorig jaar werd de veertigste editie op memorabele wijze gevierd en ook deze keer kun je je verheugen op een indrukwekkende line-up, met als headliners Simply Red, Porcupine Tree en Zucchero. Wij mogen 3×2 weekendkaarten verloten!

Naast de hierboven al genoemde publiekstrekkers treden van 7 t/m 9 juli nog veel meer artiesten op in het Limburgse Weert. Zo is er het nodige gitaargeweld van Joe Bonamassa en ZZ Top-frontman Billy Gibbons, zorgen de mannen van Live voor jeugdsentiment bij de dertigers en veertigers onder ons en wordt het je onmogelijk gemaakt om stil te staan bij Nile Rodgers en zijn Chic. En ach, nu we toch mooie namen aan het opsommen zijn: ook o.a. Riverside, Rag’N’Bone Man, The Waterboys, Southside Johnny & The Asbury Jukes, The Analogues en de onlangs in LFL uitgelichte band The Damn Truth staan op het affiche. Bekijk het complete progamma hier.

In samenwerking met Bospop mogen we 3×2 tickets weggeven. Wil jij erbij zijn op 7, 8 en 9 juli? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Bospop en vertel ons waarom jij dit festival niet mag missen!

Foto Billy Gibbons door Luuk Denekamp