Win kaarten voor countryfestival C2C in AFAS Live

Het is het grootste meerdaagse countryfestival van Europa: C2C (Country To Country). Op 7 en 8 maart wordt voor de tweede keer de Nederlandse editie georganiseerd in AFAS Live, met optredens van Luke Combs (foto), Darius Rucker, Brett Young, The Cadillac Three en nog vele anderen! Lust For Life mag twee weekendtickets verloten. Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt.

Rijkelijk gedecoreerde westernblouses, Stetsons, bijbehorende leren cowboylaarzen en bovenal het beste van het beste op het gebied van countrymuziek: dit is C2C! Na het succes van vorig jaar is het indoorfestival uitgebreid naar twee dagen, met meer dan twintig optredende artiesten. Bekijk de line-up hier.

Wij mogen iemand blij maken met 1×2 weekendtickets. Wat moet je doen om te winnen? Laat ons in de reacties onder dit bericht weten naar welke artiest van de line-up jij het meest uitkijkt en wie weet geniet jij op 7 en 8 maart van de tofste countrymuziek.

Foto: Jim Wright