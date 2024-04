Win kaarten voor Dauwpop (actie)

Van een relatief klein evenement dat in 1995 voor het eerst werd georganiseerd tot een familiefestival dat tegenwoordig zelfs twee dagen beslaat en waar heel wat grote namen optreden. Dauwpop wordt dit jaar voor de 28ste keer georganiseerd, met deze keer shows van o.a. DI-RECT, The Kooks, Son Mieux en Dinosaur Jr. Wij mogen 2×2 kaarten verloten voor de eerste dag!

Dauwpop vindt op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni plaats in Hellendoorn, in het oosten des lands. In de afgelopen dertig jaar traden er vele topartiesten uit binnen- en buitenland op, van Madness, The Cult en The Prodigy tot Anouk en Doe Maar. Maar uit eigen ervaring kunnen we zeggen dat Dauwpop bovenal een van de gezelligste festivals van Nederland is, waar voor jong en oud altijd wel wat te beleven valt.

Dit jaar is de line-up weer behoorlijk divers – tot hiphop en techno aan toe – maar natuurlijk staat het affiche nog altijd voor een belangrijk deel in het teken van pop en rock. Zo kun je er op vrijdag de 31ste shows zien van DI-RECT, Oscar And The Wolf, Son Mieux, Bökkers, Peter Pan Speedrock, The Vices, Nova Twins, Michelle David en het legendarische Dinosaur Jr. En precies voor die dag mogen wij tickets weggeven!

Wil jij erbij zijn op 31 mei? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Dauwpop en vertel ons waarom jij dit festival niet mag missen!