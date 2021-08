Win kaarten voor de documentaire Summer Of Soul in Melkweg!

Questlove van rapgroep The Roots debuteert als filmmaker met de nieuwe documentaire Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised). Hierin staat het Harlem Culture Festival uit 1969 centraal, met optredens van o.a. B.B. King, Nina Simone en Sly & The Family Stone. Op 20 en 21 augustus draait deze bekroonde registratie in Melkweg, Amsterdam. Lees hieronder hoe je kans maakt op 2 vrijkaarten!

Het meest legendarische popfestival ooit, Woodstock, vond plaats in augustus 1969, maar diezelfde zomer werd nog een ander muzikaal evenement georganiseerd dat minder aandacht kreeg. Tot nu dan, want Ahmir ‘Questlove’ Thompson (The Roots) maakte een documentaire over deze ‘summer of soul’, waarin nooit eerder vertoonde optredens van o.a. B.B. King, Nina Simone, Sly & The Family Stone, Gladys Knight & The Pips en Stevie Wonder te zien zijn!

Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised) won belangrijke prijzen tijdens het Sundance Film Festival. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus kun je deze documentaire over de helende kracht van muziek in tijden van sociale onrust bekijken in Melkweg, Amsterdam. Wil jij erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Summer Of Soul en maak kans op 2 vrijkaarten.

Foto: Mass Distraction Media