Win kaarten voor de documentaire TINA in Melkweg!

Weinig beroemde muzikanten hebben zulke tumultueuze tijden gekend als Tina Turner. De nieuwe documentaire TINA is de ultieme ode aan deze superster, waarvoor de makers de zangeres zelf ook openhartig lieten terugblikken op haar carrière. Het resultaat kun je vanaf 1 juli bekijken in onder meer Melkweg, Amsterdam. Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten!

In TINA komen de vele hoogte- en dieptepunten uit Turners leven en loopbaan aan bod: van haar armoedige jeugd en haar tijd met Ike Turner tot de uitverkochte stadionconcerten in de jaren tachtig. De inmiddels 81-jarige ‘Queen of R&B’ zette later een punt achter haar carrière, maar haar muziek blijft inspireren. Solohits als Private Dancer en We Don’t Need Another Hero bleken dit jaar goed voor haar tweede inhuldiging in de Rock & Roll Hall Of Fame. Lust For Life schrijft over TINA: “Al met al is deze documentaire een uitbreiding van haar biografie I, Tina uit 1986: een mooie samenvatting van haar leven, op haar manier verteld.”

Wil jij kans maken op kaarten voor de vertoning van TINA in Melkweg op 1 juli? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. TINA. De winnaars krijgen uiterlijk 28 juni bericht.

Foto: Rhonda Graam