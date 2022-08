Win kaarten voor de nieuwe Bowie-docu Moonage Daydream

Moonage Daydream wordt nu al aangeprezen als de ultieme film over David Bowie. De door Brett Morgen (bekend van Kurt Cobain: Montage Of Heck) geregisseerde documentaire bevat nooit eerder vertoonde concertbeelden en ander archiefmateriaal van de in 2016 overleden superster. Van 15 t/m 25 september draait Moonage Daydream in de Melkweg, Amsterdam en wij mogen kaarten verloten!

Moonage Daydream is de eerste documentaire die verschijnt met de goedkeuring van The David Bowie Estate. Regisseur Brett Morgen kreeg toegang tot een overweldigende hoeveelheid archiefmateriaal en een persbericht belooft dan ook ‘sublieme, nooit eerder vertoonde beelden, optredens en muziek’. Het verhaal wordt verteld door Bowie zelf, door middel van oude audio-opnames. De trailer kun je onderaan deze pagina bekijken.

Op 16 september verschijnt de soundtrack van Moonage Daydream, waar meerdere nooit eerder verschenen tracks op te vinden zijn. Zo bevat het album een live-medley met The Jean Genie en Love Me Do uit 1973, met niemand minder dan Jeff Beck op gitaar. Ook staan er een vroege versie van Quicksand en een live-uitvoering van Rock ‘N’ Roll With Me uit 1974 op.

