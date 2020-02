Win kaarten voor een show van 10cc!

Dreadlock Holiday, I’m Not In Love, The Wall Street Shuffle… de vele megahits van 10cc komen aan bod tijdens negen shows die de band in april in Nederland geeft. Lust For Life mag per zaal 2 kaarten weggeven! Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt.

In de nieuwe editie van Lust For Life lees je een interview met zanger, songwriter en multi-instrumentalist Graham Gouldman, waarin hij onder meer vertelt over toeren met de huidige line-up van 10cc: “Twee van de jongens zijn er al een lange tijd bij betrokken: Paul Burgess kwam erbij toen we voor het eerst gingen toeren in de jaren ’73 en ’74. Rick Fenn sloot zich bij ons aan nadat Godley en Creme vertrokken in 1976. Ze begrijpen de muziek van 10cc heel goed en ik hou ervan om de nummers te blijven spelen en op te treden. Mensen zijn vaak verbaasd dat we er nog steeds zo van genieten, maar daar lach ik altijd om. Hoezo zouden we er niet meer van genieten? Als ik er ooit niet meer van hou, stop ik er toch gewoon mee?”

10cc brak in 1972 door met de single Donna, die in Nederland nummer 2 in de hitlijst bereikte. Daarop volgde een hele reeks successen, met top 10-noteringen voor krakers als The Wall Street Shuffle (1974), I’m Not In Love (1975) en natuurlijk Dreadlock Holiday (1978), het reggaenummer waarmee de mannen zelfs op nummer 1 terechtkwamen. Bandlid van het eerste uur Gouldman schreef overigens niet alleen grote hits voor zijn eigen groep: zijn songs werden ook grote successen voor acts als The Yardbirds en The Hollies.

In april treedt 10cc op in de volgende zalen: Theater de Spiegel in Zwolle (9 april), Zuiderstrandtheater in Den Haag (10 april), De Vereeniging in Nijmegen (11 april), De Oosterpoort in Groningen (12 april), het Concertgebouw in Amsterdam (14 april), Parkstad Limburg Theaters in Kerkrade (15 april), Schouwburg Hengelo (17 april), Muziekgebouw Eindhoven (18 april) en CineCityXL te Vlissingen (19 april).

Foto: Reinout Bos