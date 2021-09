Win kaarten voor een van de negen shows van 10cc!

Dreadlock Holiday, I’m Not In Love, The Wall Street Shuffle… allemaal tijdloze hits van 10cc. Samen met de andere hoogtepunten uit het oeuvre komen ze aan bod tijdens negen shows die de band in oktober en november in Nederland geeft. Lust For Life mag per zaal 1×2 kaarten weggeven! Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt.

10cc zou vorig jaar april al een reeks optredens geven in Nederland, maar de tour werd helaas uitgesteld door de coronapandemie. Vanaf eind oktober komen zanger/multi-instrumentalist/songwriter Graham Gouldman en de zijnen de concerten inhalen: op de 28ste van die maand spelen de heren in Muziekgebouw Eindhoven, gevolgd door shows in Den Haag (Amare, 29-10), Groningen (De Oosterpoort, 31-10), Zwolle (Theater de Spiegel, 1-11), Vlissingen (CineCityXL, 13-11), Amsterdam (Concertgebouw, 16-11), Nijmegen (De Vereeniging, 17-11), Hengelo (Schouwburg, 20-11) en Heerlen (Parkstad Limburg Theaters, 21-11).

De Britse band scoorde in de jaren zeventig en tachtig hit na hit. Met de debuutsingle Donna was het in 1972 meteen raak en ook The Wall Street Shuffle en I’m Not In Love werden hier top 10-hits. Met de reaggaesong Dreadlock Holiday had 10cc zelfs een nummer 1-hit te pakken. Gouldman speelt de vele klassiekers van zijn band nog altijd met veel plezier, zo vertelde hij in Lust For Life 098: “Mensen zijn vaak verbaasd dat we er nog steeds van genieten, maar daar lach ik altijd om. Hoezo zouden we er niet meer van genieten? Als ik er ooit niet meer van hou, stop ik er toch gewoon mee?”

Voor elke show in Nederland mogen wij twee kaarten weggeven. Wil jij hier kans op maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. 10cc en laat ons weten in welke zaal jij deze legendarische band zou willen zien!

Foto: Reinout Bos