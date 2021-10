Win kaarten voor Het BOWIE Concert

David Bowie was een van de grootste en meest innovatieve artiesten aller tijden. Om een passend eerbetoon te brengen aan hem en zijn nalatenschap, is Het BOWIE Concert in het leven geroepen: een concertreeks in vier steden waarbij een flinke band met topmusici het werk van de iconische zanger spectaculair uitvoert. Lust For Life mag 2×2 tickets verloten!

Tijdens Het BOWIE Concert komen natuurlijk verschillende klassiekers van de zanger aan bod, waaronder Space Oddity, Life On Mars? en Let’s Dance. Drie vocalisten – twee mannen en een vrouw – vertolken ieder een specifieke periode uit het leven van Bowie. Aan cabaretier en muziekkenner Vincent Bijlo de taak om de show aan elkaar te praten.

Samen met de organisatie van Het BOWIE Concert mogen wij 2×2 kaarten voor deze show weggeven. Je kunt kiezen uit de voorstelling op 6 of 7 januari in MartiniPlaza (Groningen), 15 januari in AFAS Live (Amsterdam), 21 of 22 januari in Mainstage (Den Bosch) of 28 of 29 januari in RTM Stage (Rotterdam).

Wil jij kans maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Het Bowie Concert. Vergeet daarbij niet te vermelden in welke zaal je de show zou willen zien en op welke datum.