Win kaarten voor Jerry Cantrell in De Melkweg

Als leadgitarist en belangrijkste songwriter was Jerry Cantrell zeer bepalend voor het geluid van een van de ultieme grungegroepen: Alice In Chains. Met die band is hij nog altijd actief, terwijl hij vorig jaar ook zijn solocarrière nieuw leven inblies met het album Brighten. Op woensdag 6 juli geeft Cantrell een concert in De Melkweg. Lees hieronder hoe je kans maakt op vrijkaarten!

Alice In Chains behoorde begin jaren negentig tot de belangrijkste grunge-acts, naast onder meer Nirvana en Pearl Jam. Cantrell was als (mede)componist verantwoordelijk voor de grootste klassiekers van de band, zoals Would?, Down In A Hole en Them Bones. Frontman Layne Staley overleed op tragische wijze in 2002, maar drie jaar later werd de comeback van Alice In Chains aangekondigd. Sinds 2006 zingt William DuVall bij de band, terwijl Cantrell nog altijd uitstekende songs schrijft voor albums als The Devil Put Dinosaurs Here (2013) en Rainier Fog (2018).

Vorig jaar bracht Cantrell voor het eerst in bijna twintig jaar een soloalbum uit: Brighten. Daarover schreef Lust For Life: “Bij het horen van zijn derde soloplaat blijkt dat heer Cantrell ook in zijn eentje kan overtuigen. Een prachtige stem die in de naar Alice In Chains neigende nummers met klagen weet te behagen, waarna hij zich in de nummers met meer Americana- en country-invloeden omtovert tot een wijze outlaw.”

Lust For Life mag 2×2 tickets verloten voor Cantrells show in De Melkweg, Amsterdam op 6 juli, waarbij hij naast solowerk ongetwijfeld ook zal putten uit het rijke Alice In Chains-oeuvre. Kans maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Jerry Cantrell en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!