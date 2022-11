Win kaarten voor Jethro Tull

In de afgelopen 55 jaar wisselde Jethro Tull regelmatig van bezetting en stijl, maar één ding veranderde nooit: zanger/fluitist Ian Anderson stond altijd aan het roer. Op zaterdag 3 december verwelkomt het Wilminktheater in Enschede (in samenwerking met poppodium Metropool) deze legendarische band en wij mogen kaarten verloten voor die show! Wil jij die tickets winnen? Beantwoord de prijsvraag hieronder en maak kans!

Jethro Tull debuteerde in 1968 met het album This Was, waarop de bluesinvloeden nog duidelijk doorklinken. De band had vanaf het begin echter al een geheel unieke sound, voor een belangrijk deel bepaald door de zang en het fluitspel van Ian Anderson. Dankzij succesvolle platen als Aqualung (1971) werden de mannen tot de progressieve rock gerekend, maar dat vond de frontman maar niets. Als parodie op conceptalbums creëerde hij het al even succesvolle Thick As A Brick (1972). Later had Jethro Tull ook succes met meer door folk beïnvloede lp’s als Songs From The Wood (1977).

Anderson toerde een tijdlang solo, maar inmiddels heeft hij de naam Jethro Tull weer nieuw leven ingeblazen. Dit jaar verscheen zelfs een goed ontvangen nieuw album (The Zealot Gene), dat in het voorjaar van 2023 al een opvolger krijgt – zo maakte de groep onlangs bekend. Tijdens de show in Enschede komen naast nieuw materiaal natuurlijk ook klassiekers uit het rijke Tull-verleden aan bod.

Waarom was het Jethro Tull-album Crest Of A Knave (1987) controversieel?

