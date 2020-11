Win kaarten voor Katie Melua’s eerste livestream-concert

Vanuit de historische Rivoli Ballroom in Londen geeft Katie Melua op vrijdag 4 december haar eerste livestream-concert. De Georgisch-Britse zangeres, bekend van hits als Nine Million Bicycles, bracht onlangs het goed ontvangen Album No. 8 uit en zal verschillende nummers daarvan uitvoeren – samen met hoogtepunten van haar eerdere platen. Wij mogen 5 tickets verloten voor dit online evenement. Lees hieronder hoe je kans maakt!

De Rivoli Ballroom is bekend terrein voor Melua, want ze nam er ook delen van haar recente videoclip voor A Love Like That op (zie onder). Het is het openingsnummer van het in oktober verschenen Album No. 8, haar eerste plaat sinds ze verderging zonder haar vaste songschrijver Mike Batt. “Nu ligt de weg voor mij open”, vertelde de succesvolle zangeres in Lust For Life 105. “Ik wilde vooral persoonlijkere songs opnemen. In de afgelopen jaren stormde het nogal in mijn leven en daar wilde ik in een aantal van de nummers blijk van geven.”

De show in de in 1913 geopende Rivoli Ballroom is mede mogelijk gemaakt door Driift, producent van eerdere online shows van onder anderen Nick Cave, Biffy Clyro en Laura Marling. De livestream van laatstgenoemde singer-songwriter inspireerde Melua om zelf ook op deze manier op te treden voor haar fans wereldwijd. Tickets voor de show zijn verkrijgbaar via de officiële website van de zangeres.

Lust For Life mag vijf vrijkaarten verloten. Wil jij kans maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Katie Melua en vertel ons waarom jij deze livestream niet mag missen!

Foto: BMG