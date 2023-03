Win kaarten voor Marcus King in 013

Zoals het een goede bluesrocker betaamt, is Marcus King vooral live een ware sensatie. Dat bleek vorig jaar wel tijdens een optreden op North Sea Jazz, dat Lust For Life ‘de vetste rock & rollshow van het weekend’ noemde. Op dinsdag 14 maart staat Marcus in 013, Tilburg en wij mogen 2×2 kaarten verloten voor dat concert. Lees hieronder hoe je kans maakt!

Als frontman van The Marcus King Band debuteerde de zanger/gitarist in 2015 met het album Soul Insight, dat meteen goed was voor een hoge notering in de Billboard Albums Chart. Er verschenen nog twee bejubelde platen van de groep voordat King in 2020 zijn eerste soloalbum uitbracht. El Dorado werd geproduceerd door niemand minder dan Dan Auerbach (The Black Keys). De samenwerking beviel kennelijk goed, want hij tekende ook voor Kings vorig jaar verschenen plaat Young Blood.

Over dat jongste wapenfeit schreef Lust For Life: “De zoet-doch-rauwgevooisde zanger bestudeerde als jonge gitarist al aandachtig helden als Duane Allman, Albert King en Waylon Jennings en beheerst de kunst ouderwets dampende, zuidelijke rock heel natuurlijk te brengen. Op Young Blood komen zijn kwaliteiten samen. Kings eerste album op Rick Rubins American Recordings is daarmee een zekerheidje voor liefhebbers van poespasloze bluesrock.”

Wil jij Marcus King op 14 maart live meemaken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Marcus King en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!