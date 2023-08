Win kaarten voor Pretenders in TivoliVredenburg (actie)

De band rond frontvrouw Chrissie Hynde stond deze zomer nog op het Glastonbury-festival, waar Dave Grohl en Johnny Marr maar wat graag het podium opklommen om een paar nummers mee te spelen. Het zegt veel over de reputatie van Pretenders, de Brits-Amerikaanse rockgroep die sinds eind jaren zeventig vele hits scoorde en in 2005 een welverdiende plek in de Rock & Roll Hall Of Fame veroverde. Op donderdag 21 september staan Hynde en co. in TivoliVredenburg. Lees hieronder hoe je kans maakt op kaarten!

Pretenders kwam op in de tijd dat new wave hoogtij vierde. De voorheen als popjournalist actieve Chrissie Hynde richtte de band in 1978 op en een jaar later verscheen de debuutsingle Stop Your Sobbing, een cover van The Kinks. De grote doorbraak volgde later dat jaar dankzij de catchy song Brass In Pocket, de eerste van vele Pretenders-megahits. Zo zijn vandaag de dag krakers als Back On The Chain Gang, Don’t Get Me Wrong, I’ll Stand By You en – rond de kerstdagen – 2000 Miles nog altijd op de radio te horen.

45 jaar na de oprichting is Pretenders nog altijd een fantastische live-act, zoals eerder dit jaar wel bleek op Glastonbury en tijdens een tour met Guns N’ Roses, waarbij de band onlangs in Weert te zien was. Hynde en co. hebben een goede reden om nog eens naar Nederland terug te keren, want op 1 september verschijnt het nieuwe album Relentless, met o.a. de single Let The Sun Come In. Maar natuurlijk zullen ook de grote publieksfavorieten van weleer niet ontbreken op de setlist!

Lust For Life mag twee kaarten verloten voor het optreden van Pretenders in TivoliVredenburg. Wil jij erbij zijn op 21 september? Stuur dan het antwoord op de onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Pretenders. Succes!

In 2005 kreeg Pretenders een langverwachte plek in de Rock & Roll Hall Of Fame. Welke rocklegende verzorgde de inhuldigingsspeech en speelde die avond ook mee met de band?

Foto Pretenders op Bospop 2017: Mitchell Giebels