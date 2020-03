Win kaarten voor Richie Ramone in Metropool Enschede

Too Tough To Die, Animal Boy, Halfway To Sanity… Dat zijn de albums van Ramones waar ex-drummer Richie Ramone bekend mee werd. Samen met zijn eigen band komt hij op 11 maart voor een exclusieve show naar Metropool Enschede. Wil jij daar graag bij zijn? Lust For Life mag 2×2 kaarten weggeven! Lees hieronder hoe je kans maakt.

Drummer Richard Reinhardt, beter bekend als Richie Ramone, kwam in februari 1983 bij de punkband Ramones, kort voor de release van het album Subterranean Jungle. Hij speelde samen met de groep ruim vijfhonderd liveshows. Naast het drummen verzorgde Richie ook achtergrondzang en schreef hij een aantal nummers, waaronder Somebody Put Something in My Drink van het album Ramones Mania, de eerste plaat die goud werd.

Nadat de band in 1996 uit elkaar ging, bleef Richie actief als drummer en componist. Samen met de groepen The Rock N Roll Rats en The Gobshites heeft hij een aantal albums opgenomen. In 2013 tekende Richie een contract bij DC-Jam Records, waar hij zijn eerste soloplaat Entitled uitbracht.

