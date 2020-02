Win kaarten voor Swans-documentaire Where Does A Body End?

Where Does A Body End? is een intiem portret van Swans, de experimentele rockformatie die bekendstaat als ‘the loudest band on earth’. Als voorproefje van het aankomende filmfestival In-Edit is deze documentaire op 23 april te zien in Melkweg Cinema. Lust For Life mag vrijkaarten verloten!

Regisseur Marco Porsia volgde Swans vijf jaar lang en laat in zijn documentaire ook o.a. Thurston Moore (Sonic Youth), Amanda Palmer en Devendra Banhart aan het woord. Onder meer de postpunkroots, de break-ups en de comeback van frontman Michael Gira en de zijnen komen aan bod in deze veelgeprezen film over een van de meest ambitieuze bands van de afgelopen veertig jaar. Albums als Filth (1983), Soundtracks For The Blind (1996) en To Be Kind (2014) gelden inmiddels als ware cultklassiekers en ook het vorig jaar verschenen Leaving Meaning leverde juichende recensies op.

Wil jij Swans: Where Does A Body End? op donderdag 23 april zien in Melkweg Cinema? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Swans. Succes!