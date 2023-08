Win kaarten voor The Last Waltz in Melkweg Cinema (actie)

The Last Waltz van regisseur Martin Scorsese is een van de meest legendarische concertfilms aller tijden. De maker van Hollywoodklassiekers als Taxi Driver en Goodfellas legde het afscheidsconcert van The Band in 1976 op onnavolgbare wijze vast, inclusief de gastoptredens van grote namen als Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton en Joni Mitchell. Op vrijdag 22 september draait The Last Waltz in een prachtig gerestaureerde 4K-versie in Melkweg Cinema. Vrijkaarten winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt!

Eerder deze maand overleed Robbie Robertson, de gitarist en voornaamste songwriter van The Band, op tachtigjarige leeftijd. Voor veel muziekliefhebbers was hij hét gezicht van de razend invloedrijke Canadees-Amerikaanse groep en dat komt mede dankzij The Last Waltz. De charismatische muzikant heeft veel ‘screen time’ in Martin Scorsese’s concertfilm/documentaire, al zijn natuurlijk ook de andere leden (Rick Danko, Levon Helm, Richard Manuel en Garth Hudson) hier in topvorm te zien tijdens uitvoeringen van The Band-klassiekers als The Night They Drove Old Dixie Down, Up On Cripple Creek en natuurlijk The Weight.

Met verder onvergetelijke gastoptredens van o.a. Van Morrison (Caravan), Joni Mitchell (Coyote), Neil Young (Helpless), Dr. John (Such A Night) en Muddy Waters (Mannish Boy) werd het concert op Thanksgiving Day 1976 een historische gebeurtenis. En je kunt de registratie daarvan nu dus in superieure kwaliteit beleven! The Last Waltz is te zien tijdens de openingsweek van het vernieuwde Melkweg Cinema, dat uitgerust wordt met nieuwe stoelen en apparatuur. De vertoning wordt gepresenteerd door IN-EDIT, het muziekdocumentairefestival dat al twee jaar op rij mediapartner van Lust For Life is!

Wil jij The Last Waltz op 22 september op het grote scherm zien? Stuur dan het antwoord op de onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. The Last Waltz. Succes!

Martin Scorsese produceerde later nog een andere documentaire over The Band. Wat is de titel daarvan?