Win kaarten voor The Zombies in het Concertgebouw

Dankzij verschillende hitsingles en het inmiddels legendarische album Odessey & Oracle (1968) behoorde The Zombies tot de meest baanbrekende bands van de sixties. Zo’n zestig jaar na de oprichting komen de heren dit najaar naar Nederland voor meerdere shows. Lees hieronder hoe je kans maakt op kaarten voor de show in het Concertgebouw in Amsterdam!

In 1964 droeg The Zombies een steentje bij aan de ‘British Invasion’ met de hitsingle She’s Not There, die later succesvol werd gecoverd door Santana. Het onderscheidende stemgeluid van Colin Blunstone en het grote songwritingtalent van toetsenist Rod Argent vormden een gouden combinatie en dat werd nergens zo duidelijk als op het album Odessey & Oracle (inclusief de single Time Of The Season), dat destijds niet al te best verkocht maar later herontdekt werd als een waar meesterwerk. De band zelf was toen echter al uit elkaar: Blunstone startte een succesvolle solocarrière, terwijl Argent met een naar zichzelf vernoemde band goed scoorde met o.a. de single Hold Your Head Up.

Tegenwoordig is The Zombies echter weer actief, nog altijd met Blunstone en Argent in de gelederen. De in 2019 in de Rock & Roll Hall Of Fame ingehuldigde band geeft dit jaar acht concerten in Nederland. Op 25 september wordt Parkstad Limburg Theaters aangedaan, gevolgd door shows in het Concertgebouw (Amsterdam, 27 september), 013 (Tilburg, 28 september), De Harmonie (Leeuwarden, 29 september), CCXL (Vlissingen, 30 september), TivoliVredenburg (Utrecht, 2 oktober), Amare (Den Haag, 3 oktober) en De Spiegel (Zwolle, 4 oktober).

Lust For Life mag tickets verloten voor het optreden in het Concertgebouw op 27 september. Wil jij die kaarten winnen? Stuur dan het antwoord op onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. The Zombies en maak kans!

Colin Blunstone scoorde later nogmaals een hit met She’s Not There. Onder welke naam nam hij deze nieuwe versie op?